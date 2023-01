Jeremy Renner es operado tras accidentarse retirando nieve

RENO, Nevada -- Jeremy Renner se encuentra en estado crítico pero estable después de ser operado el lunes debido al traumatismo torácico contundente y lesiones ortopédicas que sufrió el día anterior en un accidente cuando quitaba nieve en Reno, Nevada, dijo un representante del actor.

Un agente de prensa de Renner indicó en un comunicado que el astro de "The Avengers", de 51 años, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos después de la cirugía del lunes.

"La familia de Jeremy desea manifestar su agradecimiento a los increíbles doctores y personal de enfermería que lo atienden, a Bomberos y Rescate de Truckee Meadows, al jefe policial del condado Washoe, a la alcaldesa de la ciudad de Reno, Hillary Schieve" y a otros, según el comunicado. "También se han visto desbordados y están agradecidos por las efusivas muestras de cariño y apoyo de sus admiradores".

Las autoridades y el representante de Renner no han dicho cómo sucedió el accidente. El departamento de policía del condado Washoe indicó el domingo en la noche que el actor tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital para que lo atendieran.

Renner resultó herido en una zona cercana a la autopista Mt. Rose, que conduce al Lago Tahoe, el cual se extiende en la frontera entre Nevada y California, y el sur de Reno. Renner tiene una casa en el condado Washoe, que incluye a Reno, y en 2019 declaró al periódico Reno Gazette Journal que eligió la zona porque la ciudad de Reno tenía el tamaño adecuado para él, un paisaje majestuoso y le permitía a él y su familia esquiar con frecuencia.

Renner fue la única persona involucrada en el accidente del domingo. El departamento policial indicó en un comunicado que investiga lo sucedido.

El actor interpreta a Hawkeye, arquero de gran puntería y miembro del escuadrón de superhéroes Avengers en el extenso universo cinematográfico y televisivo de Marvel.

Ha sido nominado en dos ocasiones al Oscar: recibió menciones consecutivas por "The Hurt Locker" ("Zona de miedo") y "The Town" ("Ciudad de ladrones"). Se volvió famoso por su papel de un soldado especialista en desactivar bombas en Irak en "The Hurt Locker", que se estrenó en 2009.

En 2012, "The Avengers" lo cimentó en los grandes proyectos de Marvel. Su personaje apareció en diversas secuelas y logró su propia serie "Hawkeye", de Disney+.

-------

Would you like to read this story in English? Click here