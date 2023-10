Biden dice que Israel permitirá entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto

By

TEL AVIV, Israel -- El presidente estadounidense Joe Biden declaró el miércoles que Israel había accedido a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto, con el entendimiento de que sería inspeccionada y que no iría a milicianos de Hamas sino a civiles.

En declaraciones en Tel Aviv, a donde fue para expresar apoyo a Israel tras el brutal ataque de Hamas del 7 de octubre, en que murieron unas 1,400 personas, Biden advirtió a los israelíes que no se dejen llevar por la furia.

"Lo entiendo, muchos estadounidenses lo entienden", declaró Biden, comparando el ataque de Hamas con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. "Es imposible ver lo que ha pasado aquí... y no pedir justicia a gritos. Si bien pueden sentir esa furia, no sean consumidos por ella".

Israel había cortado el suministro de alimentos, combustible y agua a la Franja de Gaza después de los ataques. Mediadores han estado tratando de romper el impasse sobre el envío de suministros a desesperados civiles, grupos de ayuda y hospitales. Una reciente explosión en un hospital de Gaza agravó el sufrimiento.

Poco después de las declaraciones de Biden, Israel confirmó que los alimentos, el agua y las medicinas entrarán a Gaza, pero de inmediato no quedaba claro cuándo.

Han surgido versiones contradictorias sobre quién fue el responsable del estallido en el hospital. Funcionarios en Gaza inmediatamente culparon a un bombardeo israelí. Israel negó estar involucrado y publicó gran cantidad de información, incluso videos y audios, para decir que fue un misil de otro grupo palestino, la Yihad Islámica, que erró su blanco. Yihad Islámica rechazó las acusaciones. The Associated Press no ha verificado de manera independiente ninguno de los reclamos o evidencias entregadas por las partes.

Poco antes el miércoles, Biden dijo que la información de su Departamento de Defensa indica que es poco probable que haya sido un bombardeo israelí.

"En función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no ustedes", dijo Biden al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una reunión, refiriéndose a milicianos. Sin embargo, Biden dijo que había "mucha gente" que no estaba segura de qué había causado la explosión.

Biden dijo que había hablado con el gabinete israelí "para acordar el envío de asistencia humanitaria salvavidas a los civiles en Gaza".

"Déjenme ser bien claro", dijo Biden, "si Hamas desvía o se roba esta ayuda, habrá demostrado nuevamente que no les importa el bienestar del pueblo palestino".

Biden también anunció el envío de otros $100 millones de dólares en asistencia humanitaria a la Franja de Gaza y Cisjordania.

En un principio, Biden tenía previsto visitar también Jordania tras su visita a Israel, pero sus reuniones con líderes árabes se cancelaron tras la explosión en el hospital. Sus pronunciamientos en Tel Aviv reflejaron tanto los horrores sufridos por los israelíes como la crisis humanitaria de los civiles en Gaza.

El mandatario dijo a Netanyahu que estaba "muy triste e indignado" por la explosión. Pero también dijo que "Hamas no representa a todo el pueblo palestino, y lo único que les ha traído es sufrimiento". Habló de la necesidad de "fomentar la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos inocentes que están atrapados en el medio de todo esto".

Biden reiteró que Estados Unidos apoya firmemente a Israel.

"Quiero que sepan que no están solos. Seguiremos protegiendo a Israel a medida que ustedes trabajan para defenderse", expresó Biden. "Seguiremos trabajando con ustedes y con socios en toda la región para evitar más tragedias a gente inocente".