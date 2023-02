Joe Biden buscará dar tono optimista en Estado de la Unión

El presidente Joe Biden en su primer discurso del Estado de la Unión el 1 de marzo de 2022, en el Congreso en Washington. (Jim Lo Scalzo/Pool via AP, File) AP

WASHINGTON -- El presidente Joe Biden tratará de dar un mensaje optimista en vez de ofrecer propuestas deslumbrantes en su mensaje del Estado de la Unión el martes en la noche, en un intento por contrarrestar el pesimismo en el país y las inquietudes sobre su liderazgo. Su discurso, frente a un Congreso dividido, vendrá en momentos en que la nación trata de comprender los confusos acontecimientos nacionales e internacionales -la incertidumbre económica, la guerra en Ucrania, las tensiones con China, entre otros- en medio de reservas sobre si el mandatario demócrata está en condiciones de postularse para la reelección. Ocurre también en momentos en que solo una cuarta parte de los adultos de Estados Unidos opinan que el país va por el camino correcto, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Unas tres cuartas de la población dicen que las cosas van mal. Y una mayoría entre los demócratas no quieren que Biden se postule a la reelección. Biden tratará de hacer frente a esas dudas directamente, dicen allegados, pero sin sonar insensible a las inquietudes de la población. Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, indicó que Biden "reconocerá las dudas que tiene el pueblo estadounidense" y que "la ansiedad económica que la gente tiene es real". "Creo que el mensaje central será: Todavía queda mucho por hacer, pero el pueblo debe sentir optimismo", añadió Deese. Luke Nichter, historiador presidencial de la Universidad Chapman, comentó que el momento histórico más semejante al actual podría ser la década de 1960, cuando había gran tensión a nivel internacional y profundas divisiones a lo interno de Estados Unidos. Biden, añadió, tiene la oportunidad de "ser un factor de calma" para el país. "Usualmente un presidente aprovecha la ocasión para presentar un plan, como 'Esto es lo que pienso hacer'. Pero no sé si ahora eso será realista. Creo que la expectativa generalizada de lo que el Congreso puede hacer es bastante baja. Por lo tanto, ahora probablemente se tratará más bien de sentar un tono, un sentimiento, de hacer que los estadounidenses se sientan mejor sobre sus circunstancias", dijo Nichter. ___ La corresponsal Lisa Mascaro contribuyó con esta nota.

