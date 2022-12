Biden firma ley para evitar huelga ferroviaria en Estados Unidos

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12519076" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> El presidente Joe Biden firmó el viernes una resolución para evitar una huelga ferroviaria que habría provocado una recesión catastrófica en Estados Unidos. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- El presidente Joe Biden firmó el viernes una resolución para evitar una huelga ferroviaria que habría provocado una recesión catastrófica en Estados Unidos. Biden firmó en la Casa Blanca el proyecto de ley aprobado el jueves por el Senado y el miércoles por la cámara baja. La iniciativa obliga a las empresas ferroviarias y los trabajadores a acatar un acuerdo firmado en septiembre por las cámaras empresarias y los sindicatos, pero que rechazaron algunos trabajadores. El presidente, que durante décadas fue un aliado firme de los sindicatos, declaró que era "lo correcto" dados los riesgos para una economía que sufre una tasa elevada de inflación. "La medida que estoy a punto de firmar pone fin a una ardua disputa ferroviaria y ayuda a nuestra nación a evitar lo que sin duda habría sido una catástrofe económica en un muy mal momento en el calendario", agregó Biden. Aseguró que su equipo ayudó a negociar un "buen producto, pero considero que aún falta mucho por hacer". Los miembros de cuatro de los 12 sindicatos participantes rechazaron el contrato propuesto por considerar que los días de ausencia por enfermedad eran insuficientes. Biden dijo que estaba de acuerdo y que seguiría impulsando esa prestación para todos los trabajadores. "Yo he apoyado la ausencia pagada por enfermedad desde hace mucho tiempo", afirmó. "Continuaré en esa lucha hasta que lo logremos". El rechazo del acuerdo había creado el riesgo de una huelga a partir del 9 de diciembre, la que habría trastornado el transporte en la época de las festividades de fin de año. Biden y el Congreso impidieron el paro al obligar a empresas y sindicatos a acatar el acuerdo. El presidente dijo que una huelga podría haber hundido la economía al causar la pérdida de 765,000 empleos con la ruptura de cadenas de suministros. Los bienes de primera necesidad, alimentos y las sustancias necesarias para garantizar la potabilización del agua y la fabricación de gasolina no se hubieran transportado. Bajo el acuerdo, los trabajadores obtuvieron un aumento salarial del 24% retroactivo a 2020. ---------- Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.