Joe Biden ordena medidas contra la desigualdad racial

ARCHIVO - El presidente Joe Biden habla durante una reunión con la Asociación Nacional de Gobernadores, el 10 de febrero de 2023, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

WASHINGTON -- El presidente Joe Biden ordenó el jueves al gobierno federal que haga más para abordar la desigualdad racial, mientras nuevos casos de racismo vuelven a llamar la atención del público. La orden, firmada durante el Mes de la Historia Afroestadounidense, requiere que una revisión inicial de las disparidades de larga data en los servicios y el trato del gobierno que Biden ordenó en su primer día en el cargo se convierta en un requisito anual para las agencias federales. Las revisiones tienen como objetivo aumentar el acceso a los programas, servicios y actividades federales para las comunidades desfavorecidas. También se ordena a las agencias federales tener equipos de equidad y que nombren a responsables de aumentar la equidad y abordar el sesgo. "Al promover la equidad, el gobierno federal puede apoyar y empoderar a todos los estadounidenses, incluidas muchas comunidades que han quedado desatendidas, discriminadas y afectadas negativamente por la pobreza y la desigualdad persistentes", declaró Biden. El mes pasado, Tyre Nichols, un hombre negro, murió varios días después de que cinco policías lo golpearan brutalmente después de una parada de tráfico en Memphis, Tennessee. Este fue uno de varios casos donde hombres negros murieron después de encuentros con la policía. Chiraag Bains, asistente adjunto del presidente para justicia racial y equidad, dijo que la nueva orden muestra que Biden está "redoblando" el compromiso que hizo en su primer día como presidente de "poner la equidad en el centro del funcionamiento del gobierno". La orden institucionaliza la promesa de Biden de que el gobierno sea abierto y accesible para todos y "es un reconocimiento de que lograr la equidad no es un proyecto de uno o dos años. Es un compromiso generacional", dijo Bains a The Associated Press. Según la orden, las agencias también deben centrarse en las nuevas amenazas a los derechos civiles, como la discriminación en la tecnología automatizada y el acceso para personas con discapacidades y para quienes hablan otros idiomas además del inglés. También incluye un impulso para mejorar la recopilación, la transparencia y el análisis de datos para ayudar a mejorar la equidad.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.