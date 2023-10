Biden no dio prioridad a conversaciones Israel-palestinos y la región paga el precio según árabes

El periodista de The Associated Press Sam Magdy, en El Cairo, contribuyó a este despacho.

"Creo que los socios del Golfo están observando la respuesta rápida y decisiva que Estados Unidos ha brindado a Israel y están increíblemente celosos", dijo Jonathan Lord, director del programa de seguridad para Oriente Medio en el Center for a New American Security, una organización independiente que elabora políticas de seguridad y defensa.

"Pero en realidad, para ellos no es una posición cómoda en la cual vivir eternamente", con ciclos interminables de guerras israelíes y palestinas que amenazan la paz y las economías de la región, dijo Sayigh, quien acusó a Estados Unidos de alentar a Netanyahu a pensar que no había necesidad de abordar las inquietudes palestinas.

WASHINGTON -- Desde sus primeros meses en el cargo, el gobierno del presidente Joe Biden tomó una decisión particular sobre su política en Oriente Medio: no daría prioridad a medio siglo de esfuerzos de gran repercusión de los presidentes estadounidenses anteriores, en particular los demócratas, para negociar un acuerdo de paz amplio y duradero entre Israel y los palestinos.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.