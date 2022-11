Roberts posterga entrega de impuestos de Donald Trump a comisión

El expresidente estadounidense, Donald Trump, en un evento en Minden, Nevada, el 8 de octubre del 2022. AP

WASHINGTON -- El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, suspendió temporalmente el martes la entrega de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump a una comisión del Congreso. La orden de Roberts le da al máximo tribunal tiempo para evaluar los temas legales concernientes de la apelación urgente que Trump presentó ante la corte el lunes. Si Roberts no hubiera intervenido, las declaraciones fiscales de Trump podrían haber sido entregadas el jueves por el Departamento del Tesoro a la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Roberts le dio a la comisión hasta el 10 de noviembre para responder. El magistrado está a cargo de apelaciones urgentes en la capital nacional, donde la disputa sobre los impuestos de Trump se viene librando desde el 2019. Tribunales inferiores han fallado que la comisión sí tiene potestad de obtener los documentos, y han rechazado las denuncias de Trump de que están excediendo su autoridad. Si Trump puede persuadir al tribunal para que intervenga en este caso, podría lograr un aplazamiento de la decisión definitiva hasta el inicio del próximo período legislativo en enero. Y si los republicanos toman control de la cámara baja en las elecciones de noviembre, podrían abandonar el pedido de documentos. La prórroga temporal concedida por Roberts es la tercera orden de su tipo en días recientes en casos vinculados con Trump. La Corte Suprema también está evaluando la apelación urgente del senador republicano Lindsey Graham, quien pide ser eximido de tener que declarar ante un jurado especial en Georgia que investiga denuncias de injerencia ilegal en las elecciones del 2020 por parte de Trump y sus aliados. La corte también está evaluando la apelación de la presidenta del Partido Republicano en Arizona, Kelli Ward, quien pide ser eximida de entregar registros telefónicos a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero del 2021. La Comisión de Recursos y Arbitrios y su titular, el demócrata Richard Neal, inicialmente solicitó los documentos en 2019 como parte de una investigación en torno a la auditoría que realizaba el Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) a los impuestos entregados por Trump. Bajo la ley federal, el IRS puede entregar las declaraciones de impuestos de un ciudadano a un grupo reducido de prominentes legisladores. Durante el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia defendió la decisión del entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de no entregarle los documentos al Congreso. Mnuchin argumentó que tenía derecho a retener los documentos porque, según decía, los demócratas los querían por razones políticas. A consecuencia, se entabló una demanda. Una vez que Joe Biden asumió la presidencia, la comisión revisó el pedido y solicitó las declaraciones de impuestos de Trump y otros datos de 2015-2020. La Casa Blanca asumió la posición de que se trataba de una solicitud válida y que el Departamento del Tesoro no tenía otra alternativa que cumplir. Trump entonces recurrió a los tribunales para tratar de frenar la entrega. El entonces fiscal distrital de Manhattan Cyrus Vance Jr. obtuvo copias de los documentos de Trump como parte de una investigación penal. Ese caso también terminó en la Corte Suprema, que rechazó los argumentos de Trump de que tenía inmunidad. Would you like to read this story in English? Click here

