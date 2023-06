Los orígenes del Juneteenth y la importancia de este día

Las celebraciones comenzaron con personas esclavizadas en Galveston, Texas. Aunque la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln liberó a los esclavos en 1863, no pudo aplicarse en muchos lugares del sur hasta que terminó la Guerra Civil en 1865. Incluso entonces, algunos blancos que se habían beneficiado del trabajo no remunerado de los esclavos se mostraron reacios a compartir la noticia.

