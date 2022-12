Twitter suspende la cuenta de Ye tras polémico tuit

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12519029" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> La cuenta de Twitter de Ye fue suspendida después de que el rapero publicó una imagen de una esvástica fusionada con la estrella de David. (Este informe está en inglés)

La cuenta de Twitter de Ye, anteriormente conocido como Kanye West, fue suspendida la madrugada del viernes después de que el rapero publicó una imagen de una esvástica fusionada con la estrella de David. El nuevo director general de Twitter, Elon Musk, confirmó la suspensión en un tuit en respuesta a una publicación de Ye de una foto poco favorecedora del multimillonario, que Ye llamó su "último tuit". "Hice lo mejor que pude. A pesar de ello, volvió a violar nuestra norma contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida", tuiteó Musk. Ye ha hecho varios comentarios antisemitas en las últimas semanas, incluido elogios a Hitler en una entrevista con el teórico de la conspiración Alex Jones el jueves. Los comentarios de Ye llevaron a su suspensión de las plataformas de redes sociales, su agencia de talentos lo dejó y compañías como Adidas cortaron lazos con él. El fabricante de ropa deportiva también ha abierto una investigación sobre su conducta. Además, el jueves se anunció que Ye ya no compraría el sitio de redes sociales de tendencia derechista Parler. Ye ofreció comprar Parler en octubre. En ese momento, Ye y Parlement Technologies, propietaria de Parler, dijeron que la adquisición se completaría en los últimos tres meses del año. El precio de venta y otros detalles no fueron revelados. "Esta decisión se tomó en interés de ambas partes a mediados de noviembre", dijo Parlement Technologies en un comunicado el jueves. "Parler continuará buscando futuras oportunidades de crecimiento y la evolución de la plataforma para nuestra vibrante comunidad". Parler es una pequeña plataforma en el espacio emergente de aplicaciones sociales libertarias, de extrema derecha que prometen poca o ninguna moderación de contenido para eliminar el discurso de odio, el racismo y la desinformación, entre otros contenidos objetables. Parler se lanzó en agosto de 2018, pero comenzó a tomar impulso hasta 2020. Se desconectó en enero de 2021 por sus vínculos con la insurrección en el Capitolio a principios de ese mes. Un mes después del ataque, la plataforma anunció un relanzamiento, pero no volvió a Google Play hasta septiembre de este año. Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.