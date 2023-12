Abdul-Jabbar cae y se fractura cadera durante concierto en Los Ángeles

Kareem Abdul-Jabbar habla en una conferencia de prensa previa a un partido entre los Lakers de Los Ángeles y los Bucks de Milwaukee, el jueves 9 de febrero de 2023 AP - AP

LOS ÁNGELES (AP) -- Kareem Abdul-Jabbar se sometió el sábado a una cirugía por una fractura de cadera, tras sufrir una caída durante un concierto en Los Ángeles. Abdul-Jabbar, miembro del Salón de la Fama de la NBA, asistía el viernes a un espectáculo cuando se lesionó. Los paramédicos en la sede no revelada acudieron en ayuda del ex basquetbolista de 76 años, quien fue internado en el Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA. Deborah Morales, socia de negocios de Abdul-Jabbar, se negó a dar el sábado información actualizada. Se limitó a recordar que había una publicación en las redes sociales del deportista retirado. "Todos apreciamos profundamente las muestras de apoyo para Kareem", indicó. Abdul-Jabbar fue un jugador clave de los Lakers de Los Ángeles en la década de 1980. Los condujo a cinco títulos de la NBA. En seis ocasiones fue nombrado el Jugador Más Valioso de la liga. El pívot de 2.18 metros (7 pies 2 pulgadas) fue líder anotador de la NBA en la historia hasta febrero pasado, cuando lo rebasó LeBron James, actual jugador de los Lakers. Abdul-Jabbar conservó la marca por 39 años. Abdul-Jabbar fue astro de la UCLA, cuando el jugador se identificaba con el nombre de Lew Alcindor. Se le nombró tres veces el jugador nacional del año bajo la guía del entrenador John Wooden. En 2020, Abdul-Jabbar reveló que padecía un cáncer de próstata. En 2009, comentó que se le había diagnosticado un año antes una leucemia mieloide crónica.

