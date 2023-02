Karol G se encuentra a sí misma en 'Mañana será bonito'

"Quería probar algo diferente y realmente me gustó como era, no quería cambiarle nada", señaló. "Estaba muy sorprendida y feliz de que llegó a las 50 más escuchadas del mundo por mucho tiempo, incluso entre las 20".

"Es un artista que he seguido por mucho tiempo", dijo Karol. "Quería que la gente cuando viera la portada me viera a mí y mi alma, mi corazón y mi mente, incluyendo las cosas locas. Es así porque creo que cuando éramos niños éramos felices sin importar nada. Quizá sólo si nos tomamos un momento para ser niños de nuevo vamos a tener un poco de paz en medio de todo este mundo acelerado".

"Ella estaba súper emocionada, le encanta, me dijo que iba a lanzar esa colaboración con Bizarrap, así que tuve que mover todas las cosas en mi álbum para esperar por ella", dijo Karol, quien explicó que su álbum iba a ser lazado originalmente el año pasado. "Me dijo que esta era la canción perfecta para terminar esta especie de historia que le ha contado a todos. El proceso iba a ser el final con esta canción".

