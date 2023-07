Kevin Spacey lucha por contener las lágrimas al testificar por acusaciones de abuso sexual

Spacey dijo que no recordaba haber tenido ese "tropiezo", pero se alegró de que el hombre dijera que cesó cuando el hombre dijo que no estaba interesado.

"La persona con la que tuve este momento íntimo de repente se sintió rara y torpe", dijo. "Si se arrepintió de inmediato, no lo sé. No puedo hablar por él, pero algo fue extraño".

"Sé cómo soy con alguien y nunca me comportaría de la manera que él dijo, no tiene sentido lógico", dijo.

Las cuatro presuntas víctimas, que no se conocían entre sí, describieron de forma independiente encuentros inquietantes que pasaron de un contacto no deseado a caricias agresivas. Un hombre que llamó a Spacey un "depredador sexual vil" dijo que se desmayó o se quedó dormido en el sofá del actor en Londres y se despertó cuando le estaba practicando sexo oral.

