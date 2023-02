Kyle Busch infringió leyes de armas en México

CIUDAD DE MÉXICO -- Kyle Busch fue detenido a finales del mes pasado en un aeropuerto en México, luego que se descubrió una pistola y municiones en su equipaje, reconoció esta semana el propio piloto estelar de la NASCAR, quien se disculpó por lo ocurrido y lo atribuyó a "un error". Busch fue sentenciado este mes a tres años y medio de prisión y a pagar una multa de $1,000 dólares por portar un arma y municiones. La sanción fue impuesta por un juez en el estado mexicano de Quintana Roo, donde se encuentran destinos turísticos caribeños como Cancún y Tulum. La Fiscalía General de la República Mexicana informó que el juez decidió levantar la pena de cárcel de manera condicional y permitir que Busch volviera a su país luego de pagar una fianza. No se reveló el monto del pago. Dos veces campeón de la NASCAR y el piloto en activo con más victorias en la Cup Series, Busch reconoció la situación el lunes en las redes sociales. Afirmó que tiene "un permiso válido para portación de arma oculta", expedido por las autoridades de su país. "Me apego a todas las leyes de armas, pero cometí un error al olvidar que ésta se encontraba en mi maleta", añadió. "El descubrimiento de la pistola llevó a mi detención mientras se resolvía la situación. No estaba al tanto de la ley mexicana y no tuve intención de llevar una pistola a México. "Cuando la descubrieron, cooperé plenamente con las autoridades, acepté las sanciones y volví a Carolina del Norte. Me disculpo por mi error y aprecio el respeto que mostraron todas las partes mientras resolvimos el asunto. Mi familia y yo consideramos este asunto cerrado". Un vocero de la NASCAR dijo el martes que Busch informó a esa serie de automovilismo acerca de lo ocurrido, y no enfrentará sanciones. El piloto está en su primera campaña al volante para Richard Childress Racing y finalizó tercero en la carrera inaugural, el domingo por la noche, una exhibición de pretemporada en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Childress, dueño de la escudería que lleva su nombre, es aficionado a la cacería y prominente miembro de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Busch fue arrestado por la Guardia Nacional el 27 de enero, cuando trataba de salir del aeropuerto internacional de Cancún. Un escáner en la terminal para aeronaves privadas reveló que en su equipaje iba una pistola calibre .380 con seis balas expansivas, de acuerdo con la Fiscalía. El 29 de enero, Busch compareció ante un juez, el cual determinó que el arresto era legal. El piloto fue sentenciado el 3 de febrero, de acuerdo con el comunicado. En un siguiente paso, el juez programaría otra audiencia para fijar los detalles de la pena condicional de Busch y determinar dónde pagará la multa. Podría evitar cualquier pena de prisión. La Constitución Mexicana otorga a los ciudadanos el derecho de poseer armas de fuego para fines de defensa, caza y deporte, pero hay obstáculos burocráticos significativos para la obtención de un permiso de portación legal de éstas, y las fuerzas militares son el único vendedor legal. No obstante, el país está inundado de armas ilegales, que en su mayoría son adquiridas en Estados Unidos y traficadas a México.

