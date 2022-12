Nike corta formalmente relación con Kyrie Irving

El base de los Nets de Brooklyn Kyrie Irving maneja el balón frente al base de los Celtics de Boston Payton Pritchard, el 4 de diciembre del 2022. AP

La relación de Kyrie Irving con Nike ha terminado oficialmente, confirmó la propia empresa de indumentaria deportiva, un mes después de suspender la relación comercial con el base de los Nets de Brooklyn a raíz de que emitió un tuit que llevaba a un documental con contenido antisemita. La ruptura no fue una sorpresa. El cofundador de Nike, Phil Knight, había dicho en los días posteriores a la suspensión que había dudas sobre la posibilidad de cualquier reconciliación con Irving. "Kyrie Irving no es ya un deportista de Nike", anunció la compañía en un comunicado. Shetellia Riley, agente y madrastra de Irving, dijo al diario The New York Times que las partes "decidieron mutuamente separarse". "Deseamos a Nike lo mejor", añadió Rilley. Sin mencionar a la empresa por su nombre, Irving pareció abordar el asunto el lunes en su cuenta de Twitter. "Cualquiera que haya gastado el dinero que gana con tanto esfuerzo en algo que yo haya lanzado alguna vez debe saber que lo considero mi FAMILIA, y que estaremos conectados por siempre", escribió el base de los Nets. "Es momento de demostrar lo poderosos que somos como comunidad". Irving ha usado en los partidos recientes su línea emblemática de zapatos Nike. Se desconoce si el término de su relación con la empresa afectará eso al menos en el corto plazo. El jugador había sido deportista de Nike durante toda su carrera en la NBA, desde 2011. La compañía lanzó el primer modelo de calzado inspirado en Irving en 2014. A comienzos de noviembre, cuando Nike suspendió a Irving, la empresa había lanzado recién el modelo Kyrie 8. Ese modelo quedará como el último con el apellido del basquetbolista. "En Nike consideramos que no hay lugar para el discurso intolerante, y condenamos cualquier forma de antisemitismo", indicó en su momento la empresa con sede en Beaverton, Oregon. Irving se perdió ocho partidos antes del 20 de noviembre, cuando los Nets le permitieron volver al plantel. Ese día, se disculpó con quienes se hubieran sentido amenazados o lastimados por la publicación del vínculo que llevaba al documental. Reconoció además que debió haber aprovechado oportunidades anteriores de aclarar que no tenía sentimientos antisemitas. "No defiendo nada cercano a los discursos de odio ni al antisemitismo ni nada que vaya contra la humanidad", dijo Irving el día en que los Nets lo readmitieron. Irving ha manifestado otras opiniones controvertidas durante su carrera. En varias ocasiones dudó que la Tierra fuera redonda, antes de disculparse ante los profesores de ciencias. El año pasado, su negativa a vacunarse contra el COVID-19 derivó en que se le prohibiera jugar en buena parte de los partidos de los Nets como locales.

