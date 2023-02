Lake Elsinore pide a turistas no venir a ver amapolas o 'podrían ser arrestados'

LAKE ELSINORE, Calif. -- Lake Elsinore que se vio desbordada por los visitantes hace cuatro años, cuando las fuertes lluvias invernales produjeron un superflorecimiento de amapolas silvestres, tiene un mensaje para el público tras los diluvios de este año: No vengan. Podrían ser arrestados. Las amapolas están empezando a florecer, pero hasta ahora a pequeña escala y el cañón donde crecen y las zonas de estacionamiento están ahora completamente sin acceso, dijo la alcaldesa de Lake Elsinore, Natasha Johnson, en una conferencia de prensa donde narró el caos de 2019. "Las flores eran hermosas; la escena fue una pesadilla", dijo Johnson. Las amapolas aparecen por todo California en la primavera y el verano boreal, pero normalmente no de manera tan abundante como en 2019, cuando los mantos dorados cubrieron las pendientes cercanas a Lake Elsinore, una ciudad de 71,000 habitantes en el condado de Riverside, a unos 96 kilómetros (60 millas) al sureste de Los Ángeles. La excesiva atención se centró en el Cañón Walker, una reserva natural con una ruta de senderismo situada al lado de la carretera interestatal 15. "En 2019 se produjeron numerosos problemas de seguridad en el sendero y en nuestras carreteras", señaló Johnson. "Decenas de miles de personas, hasta 100,000 en un fin de semana -una multitud del tamaño de Disneyland-, que buscaban disfrutar de la naturaleza pisotearon el mismo hábitat que tanto apreciaban y del que querían disfrutar". La gente estacionó sus vehículos ilegalmente a lo largo de la autopista y los vecindarios estaban tan congestionados que algunas partes de la ciudad quedaron prácticamente aisladas, lo cual afectó los servicios de emergencia y la capacidad de los residentes de ir a las tiendas y al trabajo, afirmó Johnson. La gente esperaba horas haciendo fila para ver el cañón y muchos no estaban preparados para la caminata, lo que provocó lesiones. Craig Palmer, teniente de la Patrulla de Caminos de California, dijo que la agencia ya ha iniciado operaciones en la zona, y que los acotamientos de las autopistas sólo pueden utilizarse en situaciones de emergencia. El alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, advirtió que habrá tolerancia cero para las infracciones de estacionamiento y el resultado podría ser una multa, que el vehículo sea remolcado o algo peor. "Es una infracción por un delito menor, por lo que estás sujeto a ser detenido y fichado en la cárcel", dijo Bianco. La alcaldesa dijo que Lake Elsinore suele dar la bienvenida a los turistas, pero que el fenómeno de 2019 supuso un costo demasiado alto para los residentes.

