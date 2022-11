LAPD busca a adolescente desaparecido desde Halloween

LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles continúa buscando a un estudiante de preparatoria que desapareció la noche de Halloween.

Andrew Jason Wright, de 18 años, fue visto por última vez alrededor de las 6 p.m. del lunes cerca de la cuadra 1700 de Federal Avenue. Vestía un abrigo negro, chaleco de color marrón, pantalones grises y zapatos de cuero negro.

Su madre dice que Andrew ha estado sufriendo de depresión y está extremadamente preocupada por él. Dice que su hijo salió a caminar alrededor de las 6 p.m. e iba a regresar para llevar a sus hermanos pequeños a pedir dulces a las 7 p.m., pero nunca regresó.

LAPD espera que el público pueda ayudar a dar con el paradero de Andrew.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la Unidad de Personas Desaparecidas de LAPD al (213) 996-1800. También se puede llamar al (877) 527-3247 después de las horas de trabajo y fines de semana. Cualquiera que quiera permanecer en el anonimato puede llamar a Crime Stoppers al (800) 222-8477

