LAPD: No hay evidencia de planes de tiroteo masivo en Los Ángeles

LAPD dijo que no hay pruebas de que un hombre que acumuló armas y municiones en su apartamento de Hollywood estuviera planeando un tiroteo masivo.

LOS ANGELES -- La policía señaló el jueves que no hay pruebas de que un hombre que acumuló armas y municiones en su apartamento en un rascacielos de Hollywood estuviera planeando un tiroteo masivo. Braxton Johnson fue detenido el martes después de que supuestamente lanzó amenazas violentas al personal de seguridad del edificio y a personas fuera del inmueble, informó la policía. En el allanamiento del apartamento de Johnson en el piso 18, la policía encontró dos fusiles de asalto y cargadores de gran capacidad, todos ellos ilegales en California, así como tres pistolas, un fusil de francotirador, una escopeta y más de 1,000 cartuchos. Varios de los fusiles apuntaban desde las ventanas hacia un parque cercano, indicó el Departamento de Policía de Los Ángeles. La policía no identificó el parque, pero mapas en internet muestran un parque para perros ubicado a un costado del complejo residencial. El teniente de policía Leonid Tsap dijo el miércoles en conferencia de prensa que había una "buena posibilidad" de que los agentes, junto con el personal de seguridad y los testigos que sujetaron a Johnson habían "evitado un tiroteo masivo". La policía se retractó de dicha declaración el jueves. "A estas alturas de la investigación, no hay indicios de que alguna persona fuera amenazada con un arma de fuego ni hemos identificado intención de Johnson de planear un incidente de tiroteo masivo", señaló el comunicado. "Estamos trabajando en conjunto con nuestros socios federales para agotar todas las vías de investigación y creemos que no existe una amenaza al público". La policía también señaló que se han puesto en contacto con la familia de Johnson "para poner a disposición cualquier servicio de apoyo necesario". Johnson, de 25 años, se declaró inocente el jueves a dos cargos de posesión de un arma de asalto, un cargo de amenaza criminal y un cargo de asesinato por encargo. Permaneció encarcelado con una fianza de $500,000 dólares. Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las amenazas que hizo el martes. La compañía que administra el apartamento refirió todas las preguntas de la prensa a la policía. El alijo de armas y su configuración en el apartamento hicieron recordar la masacre de 2017 en Las Vegas, en donde un hombre armado disparó 1,057 balas desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay en el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos. Mató a 58 personas que se ubicaban debajo del hotel disfrutando de un festival de música country. ___ El periodista de The Associated Press Robert Jablon en Los Ángeles y la investigadora Rhonda Shafner en Nueva York contribuyeron a este despacho.

