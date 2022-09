LASD emite orden de cateo en casa de la supervisora del condado de Los Ángeles, Sheila Kuehl

SANTA MONICA, Calif. (KABC) -- Se emitió una orden de cateo en la casa de la supervisora del condado de Los Ángeles, Sheila Kuehl, en Santa Mónica y otros funcionarios del condado en relación con una "investigación de corrupción pública", anunció el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Según LASD, las casas de Kuehl y la comisionada de supervisión civil del condado de Los Ángeles, Patricia "Patti" Giggans, fueron registradas por los investigadores el miércoles por la mañana. También se registraron las oficinas del Salón de Administración del Condado de Los Ángeles, la sede de la organización sin fines de lucro Peace Over Violence y la sede de METRO.

"La investigación ha sido compartida con una agencia federal quienes continúan monitoreando", dijo LASD en un comunicado. "Esta sigue siendo una investigación activa y no podemos comentar más en este momento, aunque con total transparencia, la orden de cateo se ha publicado en línea en LASD.org".

AIR7 HD estaba sobre la casa de Kuehl cerca de las calles 32 y Pearl justo después de las 7 a.m. del miércoles, donde se vio a los agentes de LASD rodeando la casa.

Kuehl, quien representa al 3er distrito del condado de Los Ángeles, habló con ABC7 y dijo que la orden exige un registro completo de su casa. Ella señaló que la orden no revela ninguna otra información fuera de esos detalles.

Ella afirma que no hay una investigación en curso por parte del departamento del alguacil y cree que se deriva de un "no problema falso" relacionado con los reclamos presentados por un empleado descontento de METRO.

"No votamos sobre un contrato, ni siquiera sabíamos sobre el contrato", destacó Kuehl, quien afirma que el problema del empleado proviene de un supuesto contrato presentado por METRO que se negoció con Peace Over Violence, en el cual Kuehl dijo que ella no votó.

"Estos agentes han sido llevados a algo que es inexistente", dijo Kuehl. "No hay denuncia de ningún delito. No hay base para esto".

El alguacil Alex Villanueva no ha emitido personalmente una declaración formal con respecto a las órdenes de cateo.

Esta es una historia en desarrollo. Este artículo se seguirá actualizando a medida que haya más información disponible.