Anitta, Fonsi, Pausini y Thalía presentarán los Latin Grammy

ARCHIVO - Thalia recibe el premio de la presidencia en la 20a entrega del Latin Grammy el 14 de noviembre de 2019 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. AP

MIAMI -- Anitta, Luis Fonsi, Laura Pausini y Thalia serán los anfitriones de la 23a entrega del Latin Grammy en Las Vegas. La Academia Latina de la Grabación anunció el viernes a los músicos que presentarán la gala el 17 de noviembre desde la arena Michelob ULTRA en el hotel y casino Mandalay Bay. Los cuatro conocen bastante bien los Latin Grammy. Fonsi ha sido galardonado con cinco Latin Grammy, Pausini es ganadora de cuatro Latin Grammy y un Grammy, Thalía recibió el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación en 2019 y Anitta compite en los Latin Grammy de 2022 en las categorías de grabación del año y mejor interpretación de reggaetón por su éxito "Envolver". La ceremonia se trasmitirá en vivo a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) por Univision. La Premiere del Latin Grammy, en la que se anuncian los ganadores de la mayoría de las categorías, previa a la ceremonia televisada, se podrá ver por streaming.

