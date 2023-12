Latinoamérica despide 2023 con desaceleración económica y magras perspectivas para 2024

Limpiadores de ventanas están suspendidos de cuerdas en un edificio de apartamentos de gran altura en la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) AP - AP

MIAMI -- Las economías de América Latina y el Caribe continuaron desacelerándose en 2023 y las perspectivas para el año próximo no son alentadoras: se espera que la tasa de crecimiento sea aún menor, al igual que la creación de empleo, dijo el jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este año cerrará con un modesto crecimiento de 2.2% del Producto Interno Bruto regional y para 2024 se proyecta que sea de 1.9%, de acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de 2023. La CEPAL reveló las perspectivas incluidas en su informe durante una rueda de prensa realizada en su sede de Santiago, Chile, y transmitida de manera virtual por sus redes sociales en momentos en que la región enfrenta un contexto económico internacional desfavorable en el que numerosos países han implementado políticas monetarias restrictivas. Aunque el contexto internacional actual impacta, la CEPAL advirtió que la desaceleración en América Latina lleva años. "Es una tragedia, un problema sumamente serio de no tener la capacidad de crecer a tasas más altas", dijo el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, tras remarcar que es una tendencia de más de siete décadas. "Es un problema endógeno", remarcó. Mientras que entre 1951 y 1979 el PIB regional crecía a un promedio de más del 5% anual, entre 1980 y 2009 lo hizo a menos del 3% anual y entre 2010 y 2024 a un promedio de 1.6% anual, dijo la CEPAL. El PIB por persona, por ejemplo, recién recuperará en 2023 el nivel de 2013. Para contener la inflación los países más desarrollados del mundo, incluido Estados Unidos que es el principal socio comercial de Latinoamérica, elevaron drásticamente las tasas de interés restringiendo el acceso al financiamiento y enfriando las principales economías del mundo cuando apenas estaban despegando tras la parálisis provocada por la pandemia de coronavirus. El escenario externo desfavorable incluye también un estancamiento del comercio mundial de bienes. Se espera que la economía mundial crezca 3% en 2023 y 2.9% en 2024, por debajo del promedio histórico de 3.8% registrado entre 2000 y 2019. La Reserva Federal de Estados Unidos estima que la economía de su país se expandirá un modesto 1.4% en 2024 y un 1.8% en 2025. China, que es el segundo socio comercial de la región, proyecta un crecimiento de 5% este año y de 4.2% en 2024, levemente por debajo de lo que anticipaba a mediados de año aunque por encima del 3% de 2022. Aunque la inflación ha disminuido en gran parte de los países desarrollados, sus tasas de interés aún no se han reducido. En consecuencia, se espera que sigan las dificultades de acceso al financiamiento el año próximo. Al fin de 2023 todas las subregiones latinoamericanas mostrarán menor crecimiento con respecto a 2022: América del Sur crecerá un 1.5% (3.8% en 2022), Centroamérica y México un 3.5% (4.1% en 2022) y el Caribe (sin incluir Guyana) un 3.4% (6.4% en 2022), de acuerdo con la CEPAL. Para 2024 seguirá la desaceleración: América del Sur crecería un 1.4%, Centroamérica y México un 2.7% y el Caribe un 2.6%. Argentina y Haití son los únicos países de la región que este año tendrán crecimiento negativo: -2.5% y -1.8%, respectivamente. Para 2024 ambos mejorarán, aunque la nación sudamericana aún tendrá un crecimiento negativo de -1%, según las previsiones de la CEPAL. Haití crecerá un 1% el año próximo. Al borde de la recesión estuvo Chile, con un módico crecimiento de 0.1% en 2023 y un 1.9% previsto para el año próximo. En América Latina, Panamá fue el que más creció en 2023, un 6.1%, seguido por Costa Rica, con un 4.9%. Brasil creció un 3% y se espera que en 2024 caiga a 1.6%; Colombia un 0.9% que ascendería a 1.7% en 2024 y México un 3.6% y un 2.5% previsto para el próximo año. En cuanto a la ocupación, el organismo económico regional espera que al cerrar 2023 haya crecido un 1.4%, equivalente a una reducción de cuatro puntos porcentuales con respecto del 5.4% de 2022. Esa mejor creación de empleo seguirá en 2024, con un crecimiento estimado de apenas el 1%. La inflación, en tanto, descendió de un pico de 8.2% en noviembre de 2022 a un promedio regional de 3.8% en 2003. Para el año próximo se espera que sea de 3.2% aunque hay países como Brasil, Chile, Paraguay y Perú que han logrado llevarla a un rango que está dentro de sus metas y otros como México, Colombia y Jamaica que podrían incluso ver un ascenso en los próximos meses, dijo la CEPAL.

