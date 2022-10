León de montaña en las calles de Brentwood provoca cierre de escuela primaria

BRENTWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- Una escuela primaria cerró sus puertas el jueves mientras los oficiales de control de animales buscaban a un león de montaña suelto en las calles de Brentwood.

La policía respondió al área de Gretna Green Way y San Vicente Boulevard poco después de las 10 a.m.

Los estudiantes y el personal de Brentwood Science Magnet Elementary School se refugiaron en sus salones de clases como medida de precaución después de que el león de montaña fuera visto cerca de la escuela.

Inicialmente se dijo que el animal estaba escondido entre algunos árboles en un callejón cerca del Brentwood Country Club.

Los oficiales del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California respondieron a la escena con la esperanza de tranquilizar al león. El león de montaña de repente salió corriendo de su escondite cuando los oficiales de vida silvestre intentaron acercarse a él.

El animal estaba escondido en un área boscosa cerca del campo de golf.

Los oficiales finalmente capturaron al león de montaña en el patio trasero de una casa alrededor de las 4 p.m. y fue transportado al Bosque Nacional de Los Ángeles.

