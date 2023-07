Lindsay Lohan da a luz a su primer bebé, un niño

Lohan solía aparecer en noticias negativas de tabloides, pero ahora mantiene un perfil público más discreto. Regresó a la actuación, y protagonizó "Falling for Christmas" ("Navidad de golpe") de Netflix el año pasado, y actúa en la próxima comedia romántica "Irish Wish" del servicio de streaming.

Lohan, de 37 años, dio a luz en Dubai, donde vive con su familia, según Page Six. La fecha exacta de nacimiento de su hijo no fue revelada.

La estrella de "Parent Trap" ("Juego de gemelas") y su esposo, el financiero Bader Shammas, son padres de un "hijo hermoso y saludable" llamado Luai, dijo su representante a The Associated Press en un comunicado el lunes.

