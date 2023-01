John Travolta, Bette Midler entre muchas estrellas que rinden homenaje a Lisa Marie Presley

Reacciones al deceso de la cantautora Lisa Marie Presley, que falleció el jueves a los 54 años. "Lisa, nena, lo siento mucho. Te echaré de menos, pero sé que volveré a verte". - John Travolta en Instagram. "Tengo el corazón roto por el fallecimiento de Lisa Marie Presley. Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos podrían pensar. Que esté en paz, descansando ahora con su hijo y su padre". - La actriz Leah Remini en Instagram. "Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su querida Lisa Marie. Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos y piden privacidad en este momento tan difícil". - Comunicado emitido por un vocero de la familia en Graceland. "Nuestros corazones están rotos con el repentino e impactante fallecimiento de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo pasamos algún tiempo con la familia durante la gira promocional de la película 'Elvis'. Lisa Marie era honesta y directa, vulnerable, expectante por la película. Hablaba de forma muy elocuente sobre su padre". - Rita Wilson, actriz y esposa de uno de los protagonistas de "Elvis", Tom Hanks, en Instagram. "Hay angustia y luego hay dolor. Esto sería dolor y a más niveles de los que puedo contar. Por favor envíen sus oraciones a la familia e hijos en ese momento difícil. Realmente no puedo encontrar las palabras para expresar lo triste que es esto". - Billy Corgan, vocalista de Smashing Pumpkins, en Twitter. "Es difícil asimilar cuando alguien tan joven y lleno de vida muere. Me siento muy mal por Lisa Marie y deseo lo mejor a sus hijas y a su familia". - Brian Wilson, de Beach Boys, en Twitter. "Querido Dios, #LisaMariePresley ha muerto; estoy en shock. Tan hermosa y solo 54 años; no puedo comprenderlo". - Bette Midler vía Twitter. "Lisa marie presley... qué desgarrador. Espero que esté en paz en los brazos de su padre. Mi corazón está con su familia. Demasiado dolor en apenas un par de años #riplisamarie #LisaMariePresley". - La cantante LeAnn Rimes en Twitter "Muy triste de que hayamos perdido otra estrella brillante en Lisa Marie Presley. Mis condolencias a sus seres queridos y a la multitud de seguidores". - La actriz Octavia Spencer vía Twitter. "Esta es una noticia horrible. Todo el mundo está enviando su amor y oraciones a Priscilla y a las hijas de Lisa Marie. Que les den fuerzas". - La compositora Diane Warren en Twitter. "Descansa en paz, Lisa Marie. Un alma dulce y amable". - El actor Cary Elwes en Twitter. "Tuve la ocasión de conocer a Priscilla Presley cuando estuve en Dancing With the Stars y, como madre, no puedo imaginar el dolor que debe estar pasando con la prematura muerte de Lisa Marie". - La actriz Marlee Matlin en Twitter.

