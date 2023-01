Cientos se despiden de Lisa Marie Presley en Memphis

MEMPHIS, Tenn. -- Lisa Marie Presley, cantante, compositora e hija de Elvis Presley, fue recordada el domingo durante una ceremonia fúnebre como una madre cariñosa y un "alma vieja" que soportó la tragedia pero perseveró en su dedicación a proteger el legado de su padre en su calidad de pionero del rock 'n' roll e ícono del pop. Más de mil personas se reunieron en el jardín delantero de Graceland en una mañana gris y fría de Memphis para llorar la muerte y recordar la vida de Lisa Marie Presley, que falleció el 12 de enero tras ser trasladada a un hospital de California. Algunos dolientes sostenían flores mientras aguardaban a que comenzara la ceremonia bajo los altos árboles del jardín de Graceland, la casa donde Lisa Marie vivió de niña con su padre. La mansión, propiedad de Lisa Marie Presley, ha sido convertida en un museo y atracción turística que cientos de miles de fanáticos visitan cada año para celebrar la vida y la música de Elvis, fallecido en 1977 a los 42 años. La propiedad, en el sur de Memphis, era el domingo un lugar de tristeza y recuerdos sombríos. La ceremonia comenzó con la pieza "Amazing Grace" en las voces de Jason Clark & The Tennessee Mass Choir. "Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud por el amor, la compasión y el apoyo que han mostrado a nuestra familia durante este difícil momento", decía un mensaje de la familia Presley escrito en el programa de la ceremonia. "Siempre les estaremos agradecidos". Entre los que hablaron estuvieron la madre de Lisa Marie Presley, la actriz Priscilla Presley; Sarah Ferguson, la duquesa de York; Jerry Schilling, amigo cercano de Elvis; y A C Wharton, exalcalde de Memphis, quien llamó a los padres de Lisa Marie la pareja real de Memphis y un "conducto al trono, al custodio de la flama". Con voz suave, Priscilla Presley leyó un poema de una de las tres hijas de Lisa Marie, Harper Vivienne Ann Lockwood, titulado "El alma vieja", en el que llama a su madre "un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para mucha gente en todo el mundo". "En 1968 ella entró en nuestro mundo, nació cansada, frágil, pero fuerte. Era delicada, pero estaba llena de vida", leyó Priscilla Presley. "Ella siempre supo que no estaría aquí demasiado tiempo. La niñez pasó, con un destello de sus ojos verdes. Luego formó su propia familia". Después de leer el poema, Priscilla Presley dijo: "Nuestro corazón está roto. Lisa, todos te amamos". La ceremonia estuvo llena de música. Billy Corgan, vocalista de The Smashing Pumpkins, tocó la guitarra acústica y cantó "To Sheila;" Alanis Morissette entonó "Rest"; Axl Rose, de Guns N' Roses, tocó el piano y cantó "November Rain", y The Blackwood Brothers Quartet interpretó dos melodías. Tras la ceremonia, los dolientes caminaron por el Jardín de Meditación de Graceland, donde Lisa Marie fue depositada en una tumba por encima del suelo junto a su hijo Benjamin Keough, que falleció en 2020, y sus abuelos y bisabuela.

