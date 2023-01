Lisa Marie Presley es hospitalizada de emergencia

LOS ANGELES -- Lisa Marie Presley, cantante y la única descendiente de Elvis Presley, fue hospitalizada el jueves, dijo su madre en un comunicado. "Mi adorada hija Lisa Marie fue llevada de emergencia al hospital. Ahora está recibiendo los mejores cuidados", señaló Priscilla Presley. "Por favor oren por ella y por nuestra familia. Sentimos sus oraciones en todo el mundo y pedimos respeto a nuestra privacidad en estos momentos". Paramédicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a una casa en Calabasas a las 10:37 a.m. tras recibir un reporte de una mujer que sufrió un paro cardiaco, dijo Craig Little, vocero del departamento de bomberos del condado. Archivos de propiedad señalan que Presley es residente en esa ciudad. Los paramédicos llegaron unos seis minutos después y la mujer fue llevada en una ambulancia al hospital, dijo Little. No se reveló de momento en qué estado se encontraba. Calabasas se encuentra entre las faldas de las montañas de Santa Monica y Santa Susanna a unas 30 millas (50 kilómetros) al noroeste del centro de Los Ángeles. La noticia de la hospitalización de Presley fue reportada primero por TMZ y confirmada más tarde por la revista People. Presley, de 54 años, asistió a los Globos de Oro el martes y estuvo para celebrar el premio de mejor actor de una película de drama para Austin Butler por interpretar a su padre. Días antes estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland - la mansión donde vivía Elvis - para conmemorar la fecha de nacimiento de su padre el 8 de enero.

