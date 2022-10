Policía de Los Ángeles investiga si grabación de concejales fue legal

LOS ANGELES -- Detectives de Los Ángeles están investigando si la grabación hecha el año pasado en la que se captó a miembros del Concejo Municipal de la ciudad en una conversación con comentarios racistas fue hecha de forma ilegal, indicó el jefe de policía el martes. La revelación de la grabación hace unas semanas desató un escándalo en la ciudad a menos de un mes de las elecciones de mitad de mandato. La presidenta del concejo, Nury Martinez, presentó su renuncia en medio de las intensas críticas, mientras que otros dos concejales se han resistido a los llamados generalizados a que dejen sus cargos. El escándalo comenzó hace dos semanas, cuando se dio a conocer una grabación previamente desconocida de una reunión privada hecha en 2021 en la que participaron Martinez y los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, así como un influyente líder laboral. El grupo, integrado en su totalidad por demócratas latinos, fue grabado mientras elaboraba un plan en la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles para proteger su influencia política en el proceso de redistribución de los distritos del concejo, encuentro en que se sostuvo una conversación durante casi una hora repleta de comentarios ofensivos. LEER | Concejo de Los Ángeles reanuda reuniones en persona mientras Kevin De León se niega a renunciar EMBED <>More Videos "El departamento ha iniciado una investigación penal sobre una acusación de escucha clandestina", respondió el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore a una pregunta de The Associated Press durante una sesión con los medios de comunicación El grupo se puso en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles el viernes y le solicitó a la agencia que iniciara una investigación, añadió Moore. Would you like to read this story in English? Click here

