Miles de empleados municipales de Los Ángeles hacen huelga y denuncian prácticas laborales injustas

El sindicato aprobó un acuerdo de un año con la ciudad en noviembre de 2022 bajo el entendimiento que volverían a la mesa de negociaciones en enero, indicó Gilda Valdez, jefa de equipo de SEIU Local 721. Con el acuerdo general para el próximo año ya en vigencia, la ciudad y el sindicato negociaría aspectos más concretos, dijo Valdez a The Associated Press.

