Gustavo Dudamel será director musical de la Filarmónica de Nueva York

This article can be read in English

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12787260" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Gustavo Dudamel será director musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York para la temporada 2026-27. (Este informe está en inglés)

LOS ANGELES -- Gustavo Dudamel será director musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York para la temporada 2026-27, concluyendo una celebrada etapa con la Filarmónica de Los Ángeles que comenzó en 2009. El director de orquesta venezolano, de 42 años, acordó un contrato de cinco años como director artístico y musical, anunció la orquesta el martes. Dudamel será el primer latino en encabezar la orquesta desde su fundación en 1842. "Lo que la orquesta nos dijo muy, muy claramente es que la persona que querían, su candidato soñado, era Gustavo", dijo la directora general de la Filarmónica de Nueva York, Deborah Borda. "Cuando tratas de reclutar al director más cotizado en el mundo, no haces una búsqueda convencional". Dudamel, quien tendrá el título de director musical designado en 2025-26, también seguirá siendo director musical de la Ópera de París, un papel que ha tenido desde 2021, y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, un puesto que asumió en 1999 y por el que comenzó a tener reconocimiento internacional. En un comunicado, Dudamel citó al poeta español Federico García Lorca: "Cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo nuevo". "Veo con felicidad y emoción el mundo frente a mí en Nueva York, y con orgullo y amor el mundo que he compartido y seguiré compartiendo, con mis queridos angelinos en las próximas tres temporadas y más", dijo Dudamel. "Todos nosotros compartimos la creencia de que la cultura crea un mundo mejor y nuestro sueño de que la música es un derecho fundamental". El director holandés Jaap van Zweden dijo en septiembre de 2021 que dejaría la Filarmónica de Nueva York después de la temporada 2023-24, tras un periodo de seis temporadas como director musical, el cual sería el más corto desde que Pierre Boulez sucedió a Leonard Bernstein y encabezó la orquesta de 1971-77. Borda informó a la Orquesta de Nueva York y Dudamel a los músicos de Los Ángeles sobre su decisión en anuncios simultáneos durante sus respectivos ensayos en la Sala David Geffen del Lincoln Center y la Sala Walt Disney. La Filarmónica de Nueva York volvió a la Sala Geffen en octubre tras una renovación de 550 millones de dólares que mejoró su acústica, vista y amenidades. La Orquesta de Nueva York planea realizar una conferencia de prensa el 20 de febrero para presentar a Dudamel. Dudamel es uno de los pocos directores que en años recientes han cobrado mayor notoriedad a nivel mundial. Un personaje en la serie "Mozart in the Jungle" de Amazon estaba vagamente inspirado en Dudamel, quien también fue director de la banda sonora de la versión de Steven Spielberg de "West Side Story" ("Amor sin barreras"), original de Bernstein. Dudamel tuvo su debut con la Filarmónica de Nueva York en noviembre de 2007. Ha dirigido a la orquesta 26 veces y tiene previsto dirigir tres presentaciones de la Novena Sinfonía de Mahler del 19 al 21 de mayo. "Su alegría contagiosa y su profunda musicalidad y humanismo conecta con el público", dijo Borda de Dudamel. Borda, quien se retirará como directora general de la Filarmónica de Nueva York al final de la temporada actual, fue directora general de la orquesta de Los Ángeles cuando contrató a Dudamel para suceder al finlandés Esa-Pekka Salonen como director musical de la temporada 2009-10. "Recuerdo el primer día cuando tratamos de contratarlo, ni siquiera tenía un mánager. Y miren cómo ha progresado desde entonces", dijo Borda. "No he visto a un director así desde Bernstein." Borda, quien regresó a Nueva York en 2017 para su segundo periodo como directora, será sucedida por Gary Ginstling, quien ha sido director de la Orquesta Sinfónica Nacional en Washington desde 2017. "Él es realmente el director que podría ser transformador para el futuro de esta institución", dijo Ginstling de Dudamel. "Podrá ser capaz de atraer a nuevos públicos y públicos jóvenes, así como un público más amplio". Dudamel es egresado del programa educativo musical venezolano conocido como "El Sistema" y se granjeó reconocimiento por su trabajo con jóvenes músicos. Ganó la Competencia de Dirección Gustav Mahler en 2004. Aunque en un principio rechazó hablar sobre la turbulencia económica y política de Venezuela, criticó al gobierno venezolano por reprimir protestas en 2017. El presidente Nicolás Maduro canceló entonces las giras de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en Estados Unidos. El contrato de Dudamel en Los Ángeles se extendió para la temporada 2025-26 hace tres años, y sus 17 temporadas en Los Ángeles igualan las de Salonen como el periodo más largo para un director de la orquesta. Dudamel ganó $775,000 dólares con la Filarmónica de Los Ángeles en el año afectado por el COVID, que terminó el 30 de septiembre de 2021, luego de haber ganado $3.55 millones de dólares el año anterior, de acuerdo con la información fiscal de la orquesta. Firmó un contrato exclusivo de grabación con Deutsche Grammophon en 2005. Borda dijo que detalles como grabaciones y las semanas por temporada que Dudamel dedicará a la orquesta serán anunciados en la conferencia de prensa.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.