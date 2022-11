Mueren 2 hombres luego de ser atropellados cerca de Mid-City

MID-CITY, LOS ANGELES (KABC) -- Dos hombres murieron después de ser atropellados por un vehículo el miércoles por la mañana cerca de Mid-City.

La policía dice que las víctimas tenían 60 años.

El choque fatal ocurrió poco después de las 5:30 a.m. en la cuadra 2500 de South Robertson Boulevard, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Ambas víctimas murieron en el lugar.

Video de la escena mostró un automóvil blanco con daños significativos en la parte delantera y las bolsas de aire del asiento delantero desplegadas.

Los investigadores dicen que el conductor permaneció en la escena y estaba cooperando con la policía de Los Ángeles.

No se dieron a conocer más detalles.

Robertson Boulevard estaba cerrada en ambas direcciones mientras continuaba la investigación.

Would you like to read this story in English? Click here