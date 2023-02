Los Grammy rendirán homenaje a Loretta Lynn, Takeoff de Migos y Christine McVie

En esta combinación de fotografías, Loretta Lynn, de izquierda a derecha, Christine McVie y el rapero Takeoff de Migos. AP

LOS ANGELES -- Los Grammy rendirán homenaje a las vidas de Loretta Lynn, el rapero Takeoff de Migos y Christine McVie con actuaciones estelares durante la ceremonia del domingo. La Academia de la Grabación anunció el miércoles que en la ceremonia se honrará a los tres músicos fallecidos el año pasado con actuaciones especiales durante su segmento in memoriam. Kacey Musgraves interpretará "Coal Miner's Daughter" en homenaje a Lynn. Quavo y Maverick City Music recordarán a su sobrino Takeoff con la canción "Without You". Sheryl Crow, Mick Fleetwood y Bonnie Raitt colaborarán para entonar "Songbird" con la que rendirán homenaje para McVie. La ceremonia también tendrá números musicales de Bad Bunny, Harry Styles, Lizzo, Sam Smith, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy y Kim Petras. Los presentadores incluirán a la primera dama Jill Biden, Viola Davis, Dwayne "The Rock" Johnson, Billy Crystal, James Corden, Olivia Rodrigo, Shania Twain y Cardi B, anunció la academia el miércoles. Crystal está nominado este año a mejor álbum de teatro musical por "Mr. Saturday Night", y Davis compite en la categoría de mejor audiolibro de narración por sus memorias "Finding Me". Trevor Noah regresará por tercera ocasión como maestro de ceremonias. La gala se transmitirá en vivo desde la Arena Crypto.com el domingo en CBS y Paramount+ a partir de las 8 p.m. de Nueva York. Beyoncé llega como la más nominada y compite en nueve categorías, incluyendo grabación y canción del año por "Break My Soul". Kendrick Lamar es el segundo más nominado con ocho; Adele y Carlile recibieron siete. Styles, Blige, Future, DJ Khaled, The-Dream y el ingeniero de masterización Randy Merrill tienen seis nominaciones. ___ La periodista de The Associated Press Kristin M. Hall contribuyó a este despacho desde Nashville, Tennessee.

