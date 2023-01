Mega Millions acumula su segundo bote más alto con $1.35 mil millones

This article can be read in English

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12689372" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> El premio de la lotería Mega Millions volvió a subir a un bote estimado de $1.35 mil millones de dólares. (Este informe está en inglés)

DES MOINES, Iowa -- El premio de la lotería Mega Millions volvió a subir a un bote estimado de $1.35 mil millones de dólares luego de que el último sorteo no arrojó ganadores. La combinación ganadora del martes fue: 7, 13, 14, 15, 18, con el Gold Mega Ball 9. El bote para el sorteo del viernes volverá a ser histórico para el juego, dijo Mega Millions en un comunicado en la madrugada del miércoles. "Con 1.350 millones, el bote de Mega Millions está aumentando y haciendo historia como el segundo más alto en la historia de Mega Millions", afirmó Pat McDonald, director de la lotería de Ohio y máximo responsable de Mega Millions Consortium, en la nota. Solo otro sorteo de Mega Millions tuvo un bote más alto: un boleto ganó $1.53 mil millones de dólares en Carolina del Sur en 2018, indicó Mega Millions. El premio más alto repartido por la lotería en Estados Unidos hasta la fecha fueron los $2.04 mil millones de dólares que ganó un único boleto de Powerball vendido en California en noviembre. El nuevo premio gordo será para un ganador que elija cobrar mediante una anualidad durante 29 años. Casi todos los ganadores optan por un pago inmediato a pesar de que es menor y que para el sorteo del viernes se estima en $707.9 millones de dólares. Han pasado 25 sorteos en el plazo de tres meses desde la última vez que un jugador sacó la combinación ganadora. A pesar de las bajísimas probabilidades de ganar - una en 302.6 millones - los jugadores siguen comprando boletos a medida que el bote aumenta. Mega Millions se juega en 45 estados, así como en Washington, D.C. y en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.