Premio de Mega Millions, el sexto mayor de historia de Estados Unidos

El premio gordo de la lotería Mega Millions, valorado en $785 millones de dólares, se anunciará el martes por la noche.

DES MOINES, Iowa -- El premio gordo de la lotería Mega Millions, valorado en $785 millones de dólares y que se anunciará el martes por la noche, dará a los jugadores de lotería la oportunidad de empezar el año nuevo con una suculenta fortuna. El gran premio es el sexto premio mayor más grande en la historia de Estados Unidos y ha crecido tanto porque nadie ha acertado los seis números del juego durante más de dos meses. Ha habido 22 sorteos consecutivos sin un ganador del premio gordo, lo que ha permitido que se acumule y se vuelva cada vez más grande. La falta de un ganador del premio mayor en realidad no es sorpresa, dadas las bajísimas probabilidades de ganar el premio mayor: una entre 302.6 millones. El premio mayor de $785 millones de dólares será para un ganador que elija que se le pague una anualidad durante 29 años. Casi todos los ganadores optan por un pago inmediato a pesar de que es menor y que para el sorteo del martes por la noche sería de aproximadamente $395 millones de dólares. El premio gordo es el más grande desde que alguien en California ganó un premio récord de la lotería Powerball de $2.04 mil millones el 8 de noviembre. Todavía no se ha anunciado quién habría ganado ese premio mayor. ----- Would you like to read this story in English? Click here

