La madre de Rubiales inicia huelga de hambre en iglesia para defenderlo

Béjar, se encuentra en la Iglesia de la Divina Pastora en Motril, un pueblo mediterráneo ubicado a unos 70 kilómetros (40 millas) al sur de la ciudad de Granada. El Arzobispado de Granada, a cargo de la iglesia, dijo a The Associated Press en un mensaje que el arzobispado y la parroquia se abstendrían de cualquier comentario sobre Béjar y remitieron todas las solicitudes de entrevista a la familia.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.