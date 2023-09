México: Madre protege a su hijo mientras un oso se come sus tacos y enchiladas

"Por eso le tapé los ojos, porque yo no quería que lo viera y que fuera a gritar o hacerle salir corriendo. Entonces me preocupaba eso, que él se asustara, que gritara, o que hiciera algo que asustara al oso y que entonces el oso reaccionara", señaló sobre el incidente del lunes.

"Lo más grave era que Santiago se fuera a asustar", recordó Macías el martes durante una entrevista con The Associated Press. "Santiago le tiene mucho miedo a los animales, a los perros, a los gatos, cualquier animal le asusta mucho.

