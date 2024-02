Confirman muerte de 5 marines en helicóptero que se estrelló fuera de San Diego

By JULIE WATSON y LOLITA C. BALDOR Thursday, February 8, 2024 5:43PM







This article can be read in English

Las autoridades confirmaron el jueves que los cinco marines que volaban en un helicóptero que se estrelló en las montañas en las afueras de San Diego han muerto. (Este informe está en inglés)

SAN DIEGO -- Las autoridades confirmaron el jueves que los cinco marines que volaban en un helicóptero que se estrelló en las montañas en las afueras de San Diego han muerto. El helicóptero CH-53E Super Stallion había desaparecido el martes en la tarde cuando regresaba a la Base Aérea Miramar de la Infantería de Marina en San Diego tras una misión de entrenamiento en la Base de la Fuerza Aérea Creech al noroeste de Las Vegas. "Con el corazón apesadumbrado y profunda tristeza doy a conocer el deceso de cinco marines sobresalientes de la 3ra Escuadra Aérea de Marines y los 'Tigres Voladores'", dijo el mayor general Michael J. Borgschulte, comandante de la unidad, en un comunicado. De inmediato no se dieron a conocer los nombres de los marines. "A las familias de nuestros marines caídos enviamos nuestras más sentidas condolencias y nos comprometemos a garantizarles apoyo y atención durante este período increíblemente difícil", dijo Borgshulte. "Aunque comprendemos los riesgos inherentes al servicio militar, la pérdida de una vida siempre es penosa". Se realizan tareas de recuperación de los restos y se investigan las causas de la caída, según el comunicado. El helicóptero fue hallado el miércoles por la mañana cerca de la población de Pine Valley, a una hora en auto de San Diego. Las autoridades civiles que lo buscaban por tierra y aire lo localizaron poco después de las 9 de la mañana del miércoles. La gran acumulación de nieve impidió llegar a los restos durante la noche. El último contacto conocido con el helicóptero fue el martes alrededor de las 11:20 de la noche, dijo Mike Cornette, del Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California. Esa localización se basó en una señal de radar registrada por los bomberos. El helicóptero, diseñado para volar en condiciones difíciles, desapareció en momentos que California sufría nevadas y lluvia de una tormenta de magnitud histórica, la que continuaba el miércoles por la noche.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.