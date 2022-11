Maryland y Missouri aprueban legalizar la marihuana

ARCHIVO - Plantas de cannabis crecen en una instalación de True North Collective en Jackson, Michigan. AP

LITTLE ROCK, Arkansas -- Maryland y Missouri aprobaron en balotajes el consumo recreativo de marihuana con fines recreativos, mientras que tres estados lo rechazaron. Los resultados mostraban un apoyo gradual a la legalización incluso en zonas conservadoras de Estados Unidos. Tras las votaciones, 21 estados han autorizado el consumo recreativo del cannabis. Los votantes en Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur lo rechazaron. Los defensores de las medidas dijeron que los referendos enviaban un mensaje a los legisladores en Washington sobre el apoyo a la legalización en todo el país. "Un creciente número de votantes reconoce que la reforma legal del cannabis va en interés de la salud pública y la seguridad, la reforma de la justicia penal, la igualdad social y la libertad personal", afirmó en un comunicado Toi Hutchinson, presidente y director general del Marijuana Policy Project. "Las victorias de la legalización en el nivel estatal son lo necesario para avanzar en el nivel federal". Las propuestas seguían a las acciones emprendidas por el presidente, Joe Biden, para despenalizar la marihuana. El mes pasado, Biden anunció que indultaría a miles de estadounidenses condenados por posesión simple de marihuana según la ley federal. Los partidarios de la legalización han dicho que los anuncios de Biden podrían ser un espaldarazo para sus esfuerzos. Missouri aprobó medidas que legalizaban el consumo a partir de los 21 años y eliminaban la mayoría de antecedentes por detenciones y condenas por delitos no violentos relacionados con la marihuana, salvo la venta a menores y manejar bajo sus efectos. "Esto demuestra que no es un asunto de partido", dijo John Payne, que lideró la campaña en Missouri a favor de la legalización. "Es algo que trasciende las divisiones partidistas". Payne dijo que estimaba que las ventas con fines recreativos comenzarían a principios del próximo año en el estado. Los que se oponían dijeron que trabajarían para limitar la aplicación de la norma en Missouri, por ejemplo colaborando con ciudades y pueblos para que no autorizaran los dispensarios. "El diablo está en los detalles, y seguiremos muy implicados en la aplicación en Missouri porque no necesitamos otra gran industria del tabaco que perjudique a los niños en Missouri", dijo Kevin Sabet, presidente de SAM Action, un grupo contrario a la legalización. Maryland también hará cambios en su código penal y eliminará de forma automática los antecedentes pasados por posesión de marihuana. Hasta el martes, la marihuana con fines recreativos era legal en 19 estados y las encuestas han mostrado una oposición a que se relaje su legalización. Todos los estados que incluyeron la propuesta de legalizar la marihuana para uso recreativo en sus papeletas, salvo Maryland, votaron por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Unos 6 de cada 10 votantes están a favor de legalizar el uso recreativo de marihuana en todo el país, según VoteCast, un amplio sondeo a más de 90,000 votantes en todo el país realizado para The Associated Press por NORC en la Universidad de Chicago. "El apoyo a acabar con la prohibición de la marihuana en los estados se extiende como ocurrió al final de la prohibición del alcohol", dijo Mason Tvert, socio de VS Strategies, una firma de política y asuntos públicos relacionados con el cannabis. Los cinco estados que decidían el martes cuentan actualmente con programas de marihuana para uso médico. Arkansas se convirtió en 2016 en el primer estado de la región conocida como Cinturón de la Biblia en aprobar la marihuana medicinal. Los dispensarios del estado abrieron en 2019, y más de 91,000 pacientes tienen credenciales para comprar legalmente marihuana por afecciones médicas. Los partidarios de la legalización en Dakota del Sur prometieron volver a intentarlo dentro de dos años, ya que su propuesta fracasó. Matt Schweich, que dirigió la campaña por la legalización en 2020 y este año, señaló que el electorado de los comicios de mitad de mandato era menos sensible al tema y aseguró que la legalización, con el tiempo, se lograría. Pero los adversarios expresaron la esperanza de que la derrota del proyecto fuera un mensaje. "Quiero creer que este país se dará vuelta y Dakota del Sur le dio un buen ejemplo", dijo la legisladora republicana Rhonda Milstead, una organizadora de la campaña contra la legalización. ___ Stephen Groves en Sioux Falls, Dakota del Sur; Summer Ballentine en Jefferson City, Missouri; James MacPherson en Bismarck, Dakota del Norte, y Dave Kolpack en Fargo, Dakota del Norte, contribuyeron a este despacho.

