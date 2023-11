Compañías de Hollywood despiden a Susan Sarandon y Melissa Barrera por comentar sobre Gaza

Melissa Barrera asiste al estreno mundial de "Scream VI" en Nueva York el 6 de marzo de 2023. Susan Sarandon asiste a una proyección de "Maybe I Do" en N.Y. el 17 de enero de 2023.

Jenna Ortega, quien interpretó a la hermana de Barrera en las dos películas anteriores de "Scream", supuestamente no regresará, informó Deadline el miércoles. Ortega abandonó anteriormente la franquicia debido a su agenda de "Wednesday", informó la publicación. Un portavoz de Ortega no respondió de inmediato a preguntas.

Spyglass Media Group, la productora detrás de la próxima "Scream VII", reconoció la salida de Barrera de la franquicia de terror. La actriz de origen mexicano, que protagonizó "In the Heights" y las dos recientes entregas de "Scream", publicó declaraciones en sus historias de Instagram llamando a la guerra "genocidio y limpieza étnica". Ella escribió: "Gaza actualmente está siendo tratada como un campo de concentración".

