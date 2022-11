Meta, matriz de Facebook, despide a 11,000 empleados

MENLO PARK, Calif. -- La empresa matriz de Facebook, Meta, despedirá a 11,000 personas, el equivalente a cerca del 13% de su personal, alegando una caída en sus ingresos y los problemas en el sector tecnológico en general, anunció el miércoles su director general, Mark Zuckerberg, en una carta a los empleados.

La medida se anuncia apenas una semana después de despidos masivos en Twitter tras la llegada de su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk. Ha habido numerosos recortes de empleos en otras empresas tecnológicas que se enfrascaron en una ola de rápidas contrataciones durante la pandemia.

Zuckerberg agregó que había tomado la decisión de contratar enérgicamente, anticipando un rápido crecimiento incluso después de que terminara la pandemia.

"Desafortunadamente, esto no resultó como esperaba", argumentó Zuckerberg en una declaración preparada. "No sólo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello", agregó.

Meta, como otras empresas de redes sociales, vio como sus cuentas mejoraban durante los confinamientos por la pandemia del coronavirus, ya que la gente, confinada en sus casas, consultaba más sus celulares y computadoras, pero a medida que se aliviaron las medidas y la gente volvió a salir, los ingresos comenzaron a tambalearse.

Meta había preocupado a los inversionistas al destinar más de $10 mil millones de dólares anuales al "metaverso", mientras se alejaba de las redes sociales. Zuckerberg preveía que el metaverso, un entorno digital inmersivo, acabaría sustituyendo a los celulares como vía principal de uso de la tecnología.

Los inversionistas asustados han hecho que las acciones de la compañía caigan más del 71% desde principios de año y las acciones ahora cotizan a niveles vistos por última vez en 2015.

La ralentización de la economía y las sombrías perspectivas para la publicidad en internet, que es la mayor fuente de ingresos de Meta, han contribuido a sus problemas. Este verano, reportó la primera caída trimestral de ingresos de su historia, seguida de otra más grande en otoño.

Algunos de los problemas son específicos de Meta, mientras que otros están ligados a la economía y a la tecnología.

La semana pasada, Twitter despidió a casi la mitad de sus 7,500 empleados como parte de una caótica remodelación tras la llegada de Musk. El empresario tuiteó que no había más remedio que recortar empleos "cuando la empresa está perdiendo más de $4 millones de dólares por día", aunque no dio más detalles sobre las pérdidas.

Meta y sus anunciantes se preparan para una posible recesión. Además, enfrentan el desafío de las herramientas de privacidad de Apple, que dificultan que plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Snap rastreen a sus usuarios sin consentimiento y les ofrezcan comerciales en función de sus gustos.

La competencia de parte de TikTok supone también una creciente amenaza, ya que los usuarios más jóvenes prefieren la aplicación de videos compartidos a Instagram, que también es propiedad de Meta.

