Andrés Manuel López Obrador pide a mexicanos no dejarse manipular por narco

En esta foto de archivo del 1 de diciembre de 2020, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. AP

CIUDAD DE MÉXICO -- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el martes a los mexicanos que no se dejen manipular ni acepten regalos de grupos de narcotraficantes, después que se difundieron en las redes sociales videos en los que se veía a presuntos delincuentes repartiendo obsequios desde camionetas con adornos navideños mientras transeúntes describían a los conductores como integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. Durante su conferencia matutina López Obrador confirmó que algunos grupos de delincuentes están tratando de reanudar la práctica de entrega de regalos para ganar el apoyo de la población y precisó que en algunas comunidades se ha tratado de proteger a los narcotraficantes, detener los decomisos de droga y oponerse a la instalación de bases de la Guardia Nacional. Las autoridades no han confirmado la procedencia de los regalos -en su mayoría juguetes- que fueron entregados el 21 de diciembre en un barrio pobre de la ciudad de Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco. Un convoy de camionetas, adornadas con grandes muñecos de San Nicolás, pingüinos y renos inflables y luces navideñas, atravesó el barrio al son de canciones de "narcocorrido" en las que se alababa al poderoso cártel Jalisco y a un líder local del grupo, conocido con el alias de "RR". En un vídeo se oye a un transeúnte decir: "Toda la gente de RR. ¿Quién dice que no les dan nada? ¿Por qué el gobierno no hace lo mismo?". Al ser preguntado sobre los videos, López Obrador admitió que algunos grupos delictivos quieren reactivar esas prácticas, que se usaron en la década del 2010 en la que los cárteles repartían regalos durante la Navidad en el estado norteño de Tamaulipas, próximo a la frontera con Estados Unidos. "Desde el inicio del gobierno, constatamos, y era notorio, de dominio público, que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades", afirmó el mandatario al reconocer que buscan manipular a la población para utilizar al pueblo como "escudo". López Obrador también se quejó de algunas comunidades que aseguró que salen a "proteger a los traficantes" y buscan "retener a elementos del Ejército, de la Guardia" para evitar que se lleve a cabo la acción, "que no se confisque la cocaína". Los habitantes de tres estados han realizado manifestaciones contra la construcción de cuarteles locales para la Guardia Nacional. López Obrador ha atribuido algunas de esas protestas a la influencia de los cárteles, a pesar de que en el caso de la manifestación ocurrida en la Ciudad de México los residentes indicaron que el cuartel era innecesario, perjudicial para el medio ambiente o podría incentivar la violencia en la localidad. El apoyo más extendido a favor de grupos criminales en México se ha dado en el caso de las bandas dedicadas al robo de combustible, que perforan los oleoductos del gobierno para robar gasolina y gas. Debido a que los ladrones de combustible permiten a la población local surtirse de gasolina en las tomas ilegales, muchas comunidades atacan a la policía y el Ejército durante los operativos que se realizan contra esos grupos delictivos. López Obrador sostuvo que la campaña contra el robo de combustible ha debilitado la protección a esos delincuentes. "Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe que eso ilegal y que no se debe de dar protección a la delincuencia", agregó.

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.