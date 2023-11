México anuncia ayuda de $3.4 billones de dólares para Acapulco por Otis

"Cuando empezaron a ver los vientos muy fuertes... se dieron cuenta de que no era algo normal, decidieron resguardarse, muchos de ellos incluso me comentan que se quedaron en el mar, debajo, resguardados, porque ahí sintieron como cierta calma porque si se levantaban los vientos eran tan fuertes... que no hubieran sobrevivido", agregó.

Para la población en general el gobierno federal anunció que no se pagará la luz -que todavía no está totalmente restituida- ni tampoco impuestos hasta febrero de 2024, se darán canastas básicas a 250,000 familias damnificadas durante tres meses a través de grandes centros comerciales, cada hogar recibirá más de $400 dólares para limpieza y pintura y entre $2,000 y 3,000 según los daños que haya sufrido.

