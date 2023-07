8 bombas colocadas por cártel mexicano al costado de un camino matan a 6 personas en Jalisco

"No nos vamos a doblar, ni nos vamos a rendir", señaló el gobernador en una visita a Tlajomulco en la que atribuyó el atentado a "todas las acciones que hemos realizado para decirle a los criminales que no van a seguir actuando con libertad y sin consecuencias".

El gobernador del estado occidental de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que el ataque sucedió la noche del martes en Tlajomulco, un suburbio de Guadalajara, la capital estatal. "En un hecho que no habíamos visto antes aquí", expresó el miércoles Alfaro, que calificó el ataque de "acto de terror brutal" y lo atribuyó a un cártel al que no identificó.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.