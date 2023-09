México se acerca a tener su primera presidenta al tener al frente a 2 candidatas principales

De momento no hay hombres designados para la contienda, pero puede haberlos. El opositor Movimiento Ciudadano -que gobierna dos estados de gran peso económico como Jalisco y Nuevo León- todavía no tiene claro qué hacer, si apoyar a Gálvez, como piden algunos de sus miembros, o buscar a alguien más. Alcocer Olmos sugirió que su apuesta puede ser presentar a un hombre "y que ese voto machista haga contrapeso en ese candidato".

Confió en que en 2024 no se siga el mismo patrón de abstencionismo porque hay mucho en juego: no solo la presidencia sino 9 gobernaturas.

"¿Qué nos dice eso?", se preguntó. "¿La ciudadanía está votando por las mujeres? La realidad es que no y lo más triste de ese caso es que las propias mujeres no están votando por las mujeres".

