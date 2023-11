Audios creados artificialmente siembran incertidumbre en las elecciones de México

"Es muy peligroso en el tema de elecciones o eventos críticos como estos", comentó. "Es algo que ha creado alerta no solo a gobiernos, sino a todo tipo de organizaciones por las implicaciones que tiene el que se vaya a crear un ambiente en el que no vas a poder distinguir qué es cierto y qué no", agregó.

Los avances tecnológicos y la IA no se perciben per se como una amenaza. Al contrario, políticos de todo el mundo han incorporado inteligencia artificial para definir sus estrategias de comunicación, pero las alertas se han encendido ante el uso malintencionado con el que se busca desinformar o dañar a alguien.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.