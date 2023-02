México estrena diccionario digital de directores de cine

ARCHIVO- La cineasta mexico-salvadoreña Tatiana Huezo posa para un retrato en la Ciudad de México el 13 de septiembre de 2017. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) AP

CIUDAD DE MÉXICO -- Tras un cuarto de siglo en desarrollo, el Diccionario de Directores del Cine Mexicano estrena su formato digital con información de más de 850 directores, 60,000 imágenes, entrevistas, ensayos y materiales relacionados con la cinematografía mexicana. "Este diccionario comenzó hace 25 años", dijo la directora del diccionario, Perla Ciuk, en una entrevista reciente por videollamada a propósito del lanzamiento de su versión en línea. "Cuando tenía que hacer una reseña sobre una película mexicana y quería enriquecer la información... no había absolutamente nada a la mano". Ciuk, cinéfila desde que vio "Peter Pan" a los cuatro años, estudió comunicación con una especialidad en cine y posteriormente otra especialidad en análisis y crítica cinematográfica. Ha sido colaboradora de diversos medios de comunicación mexicanos e internacionales y también participó como productora ejecutiva de la película "La vida precoz y breve de Sabina Rivas", de Luis Mandoki. Además de hacer una extensa investigación documental para recabar datos, el enfoque de Ciuk siempre ha sido el de contactar directamente a los directores que están vivos para incorporarlos al diccionario. "No hay nada como la información directa de la fuente", dijo. El diccionario es el resultado de un trabajo en equipo realizado por estudiantes, expertos, editores y cinéfilos. Actualmente, el equipo tiene unos 20 miembros, de los que cinco trabajan a tiempo completo. Contiene información de directores que desde finales del siglo XIX hayan exhibido una película de forma comercial en México. Por ahora, sólo contempla realizadores de películas de ficción, pero pronto comenzarán con documentalistas. En el sitio, hay fotografías, carteles, entrevistas escritas y en audio, vínculos a artículos y a entrevistas o artículos externos. Tiene versión en español e inglés. "Creo que a través del cine se trasluce la vida, una nación", señaló Ciuk. La especialista destacó que, en los últimos 15 años, ha habido una proliferación de directores gracias a los formatos digitales de filmación y a los estímulos fiscales otorgados por el gobierno mexicano. "Y también gracias a las nuevas generaciones que no se esperan a tener un apoyo y dicen 'yo voy a hacer mi película con celular'", dijo Ciuk. "Ha sido un cambio totalmente, brutal, tecnológico y también de exhibición, porque ya son muy pocas las películas mexicanas que llegan al cine... Ahora están llegando todas directamente en su mayoría a las plataformas (de streaming) y tienen la oportunidad de que los vean millones de personas en el mundo", destacó. También gracias a la tecnología, el diccionario ha detectado numerosos errores incluidos en publicaciones de principios del siglo XX y replicados en otros medios. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de Emilio "El Indio" Fernández: el equipo del diccionario no paró hasta encontrar su acta de nacimiento, la cual está incluida en su página (29 de marzo de 1904). El diccionario es una organización sin fines de lucro. Reciben apoyo de la Cineteca Nacional de México y también están abiertos a donativos. Es un trabajo en construcción: la directora Tatiana Huezo de "Tempestad" y "Noche de fuego" no estaba incluida al momento del lanzamiento del diccionario el 16 de febrero. Ciuk explicó que Huezo estaba por llenar su formulario. La cineasta ya estaba dentro del compendio de información para la semana del 20 de febrero. "Creo que hay un gran mosaico de diversidad en el cine mexicano y para eso es este diccionario, porque el cine mexicano no lo hacen tres personas, no lo hacen cinco, ni 10, ni 20; son centenares y aquí está, es una ventana que te permite ver a todos estos directores", señaló Ciuk.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.