Un estudiante de California fue a México a investigar un arbusto y murió asesinado

"Evidentemente él estaba en el lugar equivocado", le dijo Anthony Trujillo a The Associated Press el jueves mientras aguardaba para abordar el vuelo de regreso a su casa, junto con los restos de su hijo.

Cruz-de Hoyos se preocupó cuando Trujillo no contestó sus llamadas ni mensajes de texto -normalmente hablaban varias veces al día-, y sus anfitriones de Airbnb le dijeron que sus pertenencias estaban en el alojamiento pero que él no había regresado. Al día siguiente ella compró un boleto de avión y viajó a México para buscarlo.

