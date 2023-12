Explosión de depósito de fuegos artificiales en centro de México causa 3 muertos y 25 heridos

CIUDAD DE MÉXICO -- Tres personas fallecieron y otras 25 resultaron heridas el miércoles tras la explosión de un depósito de fuegos artificiales en una localidad del estado de Puebla, en el centro de México, anunciaron por la noche las autoridades. La explosión ocurrió en una bodega que se empleaba para almacenar los fuegos artificiales de las fiestas patronales del poblado de Guadalupe Sarabia, en el municipio de Tepeyahualco, explicó la Secretaría de Gobernación del estado en un comunicado. En el incidente murieron tres personas y otras 25 sufrieron lesiones y fueron trasladadas a centros de salud, informó el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Los cuerpos de rescate y la Guardia Nacional se trasladaron al lugar para apoyar a las víctimas. Hace dos semanas, cinco personas murieron en un incidente similar en el poblado La Blanca, en el estado central de Hidalgo, luego de la explosión de una bodega clandestina de fuegos artificiales.

