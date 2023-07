Pueblos originarios de México comparten la herencia de sus ancestros durante la Guelaguetza

La diosa Centeótl no se venera entre los chatinos, pero la conexión del pueblo de Leticia con el maíz es total. "Me identifico mucho porque el 7 de octubre festejamos a la Virgen del Rosario, que está vestida de chatina, y salimos en procesión con nuestras milpas (cultivos de maíz) en las manos para pedir buenas cosechas".

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.