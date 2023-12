Asesinan a 16 personas en 2 tiroteos distintos en el estado mexicano de Guanajuato Presidente mexicano pidió la renuncia del fiscal estatal ante los elevados niveles de violencia en ese territorio.

Policías municipales transitan por una calle en Apaseo El Alto, estado de Guanajuato, México, el 10 de febrero de 2020. (AP Foto/Rebecca Blackwell, File) AP - AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) -- Hombres armados mataron a una docena de personas en una fiesta navideña el domingo en la ciudad de Salvatierra, en el estado mexicano de Guanajuato, informó la fiscalía estatal. La fiscalía también indicó que otras cuatro personas murieron en un tiroteo en la ciudad de Salamanca, en el mismo estado del centro del país, pero no dio a conocer las circunstancias de dicho ataque. Las víctimas en Salvatierra fueron baleadas mientras salían de un salón de eventos luego de una posada, un tradicional festejo navideño, de acuerdo con la prensa local. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la renuncia del fiscal estatal y mencionó que por los altos niveles de violencia que hay en Guanajuato relacionados con un aumento de consumo de drogas, ese estado merece un "trato especial". "Por eso, también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si el fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia", lanzó López Obrador mientras presentaba las cifras de homicidios de los últimos días. Guanajuato ha sido escenario de violentas disputas territoriales entre el cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales que cuentan con apoyo del cártel de Sinaloa. Desde hace tiempo el estado padece el mayor número de asesinatos en México. Desde el jueves 14 de diciembre al domingo 17 -cuando se cometió el ataque a los jóvenes-, Guanajuato sumó 40 homicidios, el estado con peores cifras. Según el gráfico presentado en la conferencia, le seguía Michoacán, con 22, y Morelos y Sonora con, 21. En tanto, en la localidad turística de Tulum, en el Caribe mexicano, tres personas murieron baleadas y otras cuatro resultaron heridas el domingo durante un ataque en un bar, indicaron las autoridades. La fiscalía del estado de Quintana Roo señaló que, de acuerdo con la investigación preliminar, el tiroteo podría haberse debido a una disputa entre grupos de narcomenudeo, y que por esa razón la seguridad de la población y de los turistas nunca estuvo en riesgo. Pero en el pasado ha habido tiroteos entre grupos de narcotraficantes locales en Tulum que han cobrado la vida de turistas, al quedar estos inmersos en el fuego cruzado. En 2021, dos turistas -una de California nacida en India y otra de Alemania- murieron mientras comían en un restaurante. Aparentemente quedaron atrapadas en un tiroteo entre dos grupos rivales de narcotraficantes. Hace unos meses, el Departamento de Estado estadounidense emitió una recomendación de viaje en la que advertía a los turistas "mantener una mayor conciencia de la situación", particularmente al caer la noche, en localidades turísticas del Caribe mexicano como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

