Velan en su pueblo de Michoacán a Hipólito Mora, líder de autodefensas asesinado

Fernanda Pesce contribuyó a este despacho; El periodista de The Associated Press Christopher Sherman contribuyó desde Ciudad de México.

Los efectivos habían salido del cuartel el jueves por la madrugada y no se acercaron a la escena del ataque, que duró casi una hora, dijo. No cree que fuera una coincidencia.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.