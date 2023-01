México halla a 57 migrantes adolescentes hacinados en camión

CIUDAD DE MÉXICO -- Las autoridades migratorias de México dijeron que encontraron el jueves a 57 adolescentes guatemaltecos hacinados en un tráiler en una carretera cerca de la frontera con Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migración, los 43 chicos y 14 chicas ocupaban el remolque del camión junto a ocho hombres y una mujer y su hija. Se considera que todos los adolescentes son migrantes no acompañados, es decir, que no viajaban con sus padres o familiares. El vehículo fue detenido para una inspección en una carretera que va a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas. El conductor del camión fue detenido. Los jóvenes fueron trasladados a un centro de atención de menores. Es habitual que niños crucen la frontera de forma ilegal a través de México para reunirse con padres o familiares ya emigrados a Estados Unidos.

